10 Junho: Presidente da Suíça elogia comunidade lusa e visita Portugal este ano

A Presidente da Suíça manifestou grande admiração pela comunidade portuguesa na Confederação e aceitou o convite para ir a Portugal ainda este ano, revelaram o chefe de Estado e o primeiro-ministro no final de uma reunião em Berna.

À margem da dupla comemoração do 10 de junho que decorre na Suíça, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro fizeram hoje uma ‘escala’ em Berna, numa viagem de comboio entre Genebra e Zurique, as cidades onde celebram o Dia de Portugal com a comunidade portuguesa, após terem sido convidados para uma reunião com a Presidente da Confederação Suíça, Viola Amhed, que o Presidente da República classificou como “muito, muito produtiva”.

“A principal mensagem foi de admiração pela comunidade portuguesa. A senhora Presidente, por várias vezes, nomeadamente mesmo na parte mais formal do almoço, em que há um brinde, fez um elogio à comunidade portuguesa aqui na Suíça e à sua presença e à importância para o futuro. E, ao mesmo tempo, aceitou o convite para ir a Portugal até ao fim do ano”, revelou Marcelo Rebelo de Sousa.

De acordo com o Presidente da República, ficou “muito claro” que as relações bilaterais “estão francamente boas e que devem muito à comunidade portuguesa cá”, na Suíça.

Também o primeiro-ministro, Luís Montenegro, observou que, “de facto, é reconfortante e é também estimulante para Portugal perceber a consideração que a nossa comunidade tem neste país e a forma como hoje intervém em domínios que são transversais e que não se esgotam nas três ou quatro atividades que durante muitos anos eram as mais procuradas pelos nossos emigrantes”.