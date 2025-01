Um ataque com mísseis russos na cidade de Zaporijia, no sul da Ucrânia, matou hoje pelo menos 13 civis e feriu dezenas, indicaram as autoridades de Kiev.

Imagens divulgadas no canal Telegram pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mostraram civis deitados numa rua da cidade repleta de destroços, com alguns deles a serem tratados pelos serviços médicos de emergência.

Zelensky e o governador regional, Ivan Fedorov, disseram que o ataque matou pelo menos 13 civis.

Minutos antes do ataque, Fedorov tinha alertado para a ameaça de mísseis de alta velocidade e de bombas planadoras disparadas contra a região de Zaporijia.

As tropas russas começaram a lançar bombas planadoras em Zaporijia a meio da tarde e pelo menos duas delas atingiram edifícios residenciais na cidade, disse Fedorov, adiantando que quinta-feira será um dia de luto na região.

“Não há nada mais brutal do que o bombardeamento aéreo de uma cidade, sabendo que os civis comuns vão sofrer”, escreveu Zelensky no Telegram.

Hoje, os militares ucranianos disseram ter atingido um depósito de combustível nas profundezas da Rússia, causando um enorme incêndio nas instalações que abastecem uma importante base aérea russa.

As autoridades russas reconheceram um “grande ataque de ‘drones’” na área e disseram que as autoridades tinham criado um centro de comando de emergência para combater o incêndio.

O Estado-Maior da Ucrânia disse que o ataque atingiu a instalação de armazenamento perto de Engels, na região russa de Saratov, cerca de 600 quilómetros a leste da fronteira ucraniana.

O depósito abastecia um aeródromo próximo, utilizado por aviões que lançam mísseis através da fronteira com a Ucrânia, segundo uma declaração no Facebook.

A Ucrânia tem vindo a desenvolver o seu arsenal de mísseis e ‘drones’ de longo alcance produzidos internamente, capazes de atingir as zonas mais recuadas da linha da frente, uma vez que enfrenta restrições quanto ao alcance dos mísseis fornecidos pelo Ocidente para atacar a Rússia.

No ano passado, o Presidente ucraniano disse que a Ucrânia desenvolveu uma arma que pode atingir um alvo a 700 quilómetros de distância. Alguns ataques de ‘drones’ ucranianos atingiram alvos a mais de 1.000 quilómetros de distância.

O governador da região de Saratov, Roman Busargin, disse hoje que uma instalação industrial não especificada em Engels sofreu danos devido à queda de destroços de ‘drones’ que provocaram um incêndio, mas ninguém ficou ferido.

Engels, que tem uma população de mais de 220.000 habitantes, está situada na margem esquerda do rio Volga e alberga várias unidades industriais. Saratov, uma grande cidade industrial com cerca de 900.000 habitantes, fica em frente a Engels, do outro lado do rio.

“Os danos na base petrolífera criam sérios problemas logísticos para a aviação estratégica dos ocupantes russos e reduzem significativamente a sua capacidade de atacar cidades ucranianas pacíficas e objetos civis”, referiu o Estado-Maior ucraniano.

As autoridades russas restringiram os voos na quarta-feira nos aeroportos de Saratov, Ulyanovsk, Kazan e Nizhnekamsk, numa aparente reação ao ataque ucraniano.

A principal base dos bombardeiros estratégicos russos, com capacidade nuclear, está situada nos arredores de Engels e tem sido alvo de ataques de ‘drones’ ucranianos desde a fase inicial da guerra, o que obrigou os militares russos a deslocar a maior parte dos bombardeiros para outras zonas.