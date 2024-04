Uma série de terramotos de intensidade variável, sendo um de 5,6 o mais forte, sacudiu hoje o centro da Turquia, sem causar vítimas, mas colocando a região de Anatólia em alerta, divulgaram as autoridades turcas.

Pelo menos três tremores foram sentidos na região de Tokat, entre as costas do mar Negro e o norte da Anatólia, um dos quais teve uma intensidade de 5,6, ferindo uma pessoa e causou danos materiais, revelou o ministro da Saúde, Charretin Coca.

“Foram enviadas para o local viaturas de intervenção e ambulâncias”, explicou o ministro na rede social X.

A agência de notícias local AHI relatou cinco feridos entre residentes em pânico que tentavam fugir das suas casas.

Este último terramoto foi sentido particularmente na grande cidade costeira de Samsun, onde não foram registadas vítimas.

O ministro do Interior, Ali Verlikaya, realçou que estavam a acompanhar a situação, enquanto o governador do distrito de Tokat, onde estava localizado o epicentro, e uma delegação da Afad, a agência de ajuda do governo turco, visitavam o local.

Segundo a Afad, o epicentro ocorreu a 5,25 quilómetros de profundidade e o abalo, seguido de três réplicas, também foi sentido na principal cidade da região, Sivas.

Em vários distritos da região, os governadores decidiram fechar escolas durante 24 horas e abrir centros desportivos e centros institucionais para os disponibilizar aos residentes que preferem sair das suas casas.

Toda a região está localizada na Falha do Norte da Anatólia, que corre ao longo do norte da Anatólia e é particularmente ativa, considerada um grande risco de terremoto.

O sul e sudeste da Turquia foram atingidos em 06 de fevereiro de 2023 às 04:17 por um violento terremoto de 7,4 que causou a morte de 56.000 pessoas, segundo o relatório oficial.