Um homem encontra-se em estado crítico após ter sido esfaqueado na Ponte de Westminster, em Londres, este domingo.

A polícia local confirmou a detenção de três suspeitos por tentativa de homicídio e de um quarto indivíduo por desordem pública. Dois dos detidos sofreram ferimentos ligeiros durante o incidente, referem órgãos de comunicação internacionais.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do ataque, sendo que a Ponte de Westminster permanece encerrada enquanto decorrem os trabalhos da polícia no local.