Mineradora Anglo American despede 3.700 trabalhadores na África do Sul

A Anglo American Platinum (Amplats), uma das maiores produtoras de platina do mundo, anunciou hoje o despedimento de cerca de 3.700 trabalhadores nas minas na África do Sul após a redução de 71% nos lucros.

“Tendo em conta o ambiente de preços baixos de PGM [Metais do Grupo Platina], a redução de 71% nos lucros a partir de 2022, as pressões macroeconómicas contínuas e a necessidade de fortalecer a posição competitiva da empresa e a sustentabilidade a longo prazo, a empresa teve de tomar medidas ativas e, como último recurso, iniciou um processo de reestruturação”, anunciou o administrador Craig Miller na apresentação dos resultados financeiros da mineradora.

“A reestruturação deverá afetar um total de 3.700 funcionários em toda a empresa, aproximadamente 17% da força laboral”, adiantou.

A empresa atribuiu a diminuição nos lucros maioritariamente a uma redução na ordem de 35% no preço mundial dos metais do grupo da palatina (PGM) no exercício financeiro de 2023.

Nesse sentido, o gestor frisou que a mineradora do Grupo Anglo American também está a “rever os atuais contratos com 620 prestadores de serviços”.

“Tal como aconteceu em 2022, a nossa rentabilidade continua a ser impactada pelos preços mais baixos dos PGM e pelos aumentos dos custos acima da inflação em serviços públicos e consumíveis”, explicou Miller.

O plano de reestruturação da mineradora, sediada em Joanesburgo, a capital económica da África do Sul, visa cortar 5 mil milhões de rands (244,7 milhões de euros) em custos operacionais, e fazer uma economia adicional de 5 mil milhões em gastos de capital, “concentrando-nos apenas em operações críticas para garantir a integridade e a confiabilidade” dos seus ativos, afirmou o gestor sul-africano.

Miller sublinhou que a decisão de reestruturação “é o último recurso”, salientando que a empresa “reconhece plenamente que este processo que afetará aproximadamente 3.700 (aproximadamente 17%)” funcionários e 620 contratados “terá um impacto socioeconómico sobre eles, as suas famílias e comunidades” no país.

A Anglo American Platinum (Amplats) reportou 14 mil milhões de rands (685 milhões de euros) de ganhos financeiros até 31 de dezembro de 2023, menos 71% do que no ano anterior de 2022, reduzindo os seus dividendos para 21,30 rands por ação, foi hoje anunciado.

A indústria de mineração é um dos principais pilares da economia da África do Sul, um dos maiores produtores mundiais de platina, carvão, ouro e diamantes, entre outros, setor que enfrenta uma elevada taxa de desemprego, na ordem de 32%, excluindo os trabalhadores que não se encontram economicamente ativos.