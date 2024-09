Médio Oriente: Biden diz estar a trabalhar para regresso dos civis dos dois lados da fronteira

O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse hoje estar a trabalhar para garantir o regresso dos civis israelitas, palestinianos e libaneses de ambos os lados da fronteira, deslocados em resultado das hostilidades entre Israel e o Hezbollah.

Biden, que ainda não tinha comentado esta semana a situação no Líbano, afirmou que pretende “assegurar que as populações do norte de Israel e do sul do Líbano possam regressar a casa”.

“O secretário de Estado, o secretário da Defesa e todas as nossas equipas estão a trabalhar com a comunidade dos serviços secretos para que isso aconteça”, acrescentou Biden, numa breve troca de impressões com a imprensa, à margem de uma reunião do executivo na Casa Branca.

Questionado sobre a perspetiva de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que parece cada vez mais distante, Biden afirmou-se esperançado nesse objetivo, razão pela qual “não se pode desistir”.

“Muitas coisas não parecem realistas até serem feitas. Não devemos desistir”, frisou.

Segundo a edição de hoje do jornal The Wall Street Journal, altos funcionários norte-americanos já admitiram em privado que já não acreditam num acordo, que poria fim às hostilidades no território palestiniano e permitiria a libertação dos reféns ainda aí detidos, antes do fim do mandato de Joe Biden, em janeiro próximo.

Israel e o Hamas estão envolvidos numa guerra desde outubro de 2023.

O conflito em curso foi desencadeado por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, a 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva militar contra Gaza, enclave palestiniano com mais de dois milhões de habitantes, que em 11 meses causou mais de 41.000 mortos, de acordo com o governo tutelado pelo Hamas.