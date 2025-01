O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, manifestou hoje ao novo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, a esperança de trabalhar sobre a Ucrânia, Rússia e China.

“Tive uma boa conversa (...) com o novo secretário de Estado Rubio. É fantástico tê-lo a bordo!”, disse Rutte nas suas redes sociais, a partir do Fórum Económico Mundial que decorre em Davos, na Suíça, após uma conversa telefónica com o novo chefe da diplomacia norte-americana.

O antigo primeiro-ministro holandês disse estar ansioso por receber Rubio na NATO e “trabalhar em conjunto sobre a Ucrânia, Rússia e China”, referindo-se a temas de defesa que preocupam a Aliança Atlântica.

“Aumentar as despesas com a defesa na Europa e impulsionar a produção de defesa transatlântica torna-nos a todos mais fortes”, argumentou o secretário-geral da NATO.

Rutte já tinha expressado gratidão ao Presidente dos EUA, Donald Trump, por ter pressionado os aliados a aumentar as despesas militares durante o seu primeiro mandato (2017-2021).

Desde que os aliados estabeleceram a meta de gastar 2% do produto interno bruto (PIB) em defesa no prazo de 10 anos, em 2014, 23 deles já atingiram essa meta, de acordo com as mais recentes estimativas.

Em declarações anteriores, Rutte expressou a sua “convicção absoluta” de que os Estados Unidos permanecerão na NATO, apesar das críticas de Trump às contribuições económicas dos aliados para a defesa.

O secretário-geral da NATO, no entanto, instou os aliados europeus e o Canadá a não apresentarem argumentos a Washington sobre a sua possível retirada da organização e a aumentarem as suas despesas militares.