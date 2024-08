Mia Le Roux, 28 anos, nascida em Sasolburgo, na província de Free State, modelo e estudante de marketing, foi coroada, sábado, Miss África do Sul 2024, num glamoroso evento realizado na Arena Sun Bet, na cidade de Pretória, província de Gauteng.

Desta eleição ressalta o facto da jovem sofrer de surdez, diagnosticada com a tenra idade de 1 ano, com perda auditiva profunda, algo que, com certeza, ficará nos anais da história deste prestigioso certame de beleza que se realiza desde 1956.

A SABC News informou que a recém-coroada Miss África do Sul se descreve como pessoa resiliente, dedicada, graciosa e gentil.

De destacar, que, aquando da inscrição, disse acreditar que merecia o título, pois incorpora resiliência, força e espírito ubuntun (eu sou porque tu és) da África do Sul, complementando que como mulher surda e com um implante coclear, representava uma comunidade que muitas vezes não é ouvida.

Mia disse ainda que estava ali para provar que apesar de diferente, isso não a afetou. “A minha jornada é a prova do poder dos sonhos e da determinação que habita em todos nós de que somos possuidores”, declarou.

A eleição atraiu uma multidão bastante significativa que excedeu as expectativas dos organizadores. A Miss é residente no subúrbio de Rosebank, cidade do Cabo, província do Cabo Ocidental.

No final do evento, Natasha Joubert, Miss África do Sul 2023, sob fortes aplausos passou a coroa e o ceptro à nova rainha de beleza, afirmando-a, oficialmente, como a nova detentora do título.

A jovem recebeu um prémio pecuniário no valor de 1 milhão de randes e um Mercedes-Benz CLE Coupé. Além destes prémios, foi contemplada com um pacote de patrocínios, que inclui o uso de um luxuoso apartamento com serviços e produtos da House Bonang Netcare de marcas de bebidas de luxo durante o ano do seu reinado.