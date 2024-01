A Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) elevou hoje o alerta para uma ilha no sudoeste do país, após a erupção do vulcão Ontake, que não causou até ao momento danos ou feridos.

Após a erupção, a JMA aumentou o alerta para este vulcão em um grau, para o nível três de um máximo de cinco.

A passagem do nível dois, que restringe a abordagem à cratera, para o nível três implica que a abordagem ao próprio vulcão foi proibida.

A pequena ilha de Suwanose, pertencente à prefeitura de Kagoshima, tem menos de 30 quilómetros quadrados e cerca de 70 habitantes.

O monte Ontake junta-se assim a outros dois vulcões atualmente em alerta de nível três em Kagoshima, o da ilha de Kuchinoerabu, que está nesse nível desde julho, e o Sakurajima, localizado em frente à capital da província, que está no nível três desde o verão de 2022.

O Japão tem 110 vulcões ativos, já que está localizado no chamado ‘Anel de Fogo do Pacífico’, onde muitos dos terramotos e erupções vulcânicas do mundo são registados.

A última vez que o Japão emitiu um alerta de evacuação máxima para um vulcão foi quando o vulcão da ilha Kuchinoerabu entrou em erupção, em 2015.