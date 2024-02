O grupo xiita libanês Hezbollah reivindicou hoje cinco novos ataques contra posições militares no norte de Israel, cujo exército bombardeou localidades no sul do Líbano.

O fogo cruzado entre o Hezbollah e Israel decorre desde 08 de outubro e começou com uma reação do Hezbollah à guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

A troca de disparos entre Israel e o grupo xiita libanês na fronteira comum é considerada a pior escalada de violência desde a guerra travada por ambos no verão de 2006.

De acordo com vários comunicados do Hezbollah, o grupo atacou hoje “equipas de espionagem” israelitas em posições militares do norte de Israel, incluindo as disputadas Quintas de Chebaa.

Segundo a agência nacional de notícias libanesa, pelo menos uma pessoa morreu e nove ficaram feridas num ataque israelita contra uma mesquita na localidade de Hula, no sul do Líbano.

Na localidade de Chihine, uma casa foi atingida por bombardeamentos israelitas, tendo do ataque resultado vários feridos, adiantou a mesma agência de notícias.