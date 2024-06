Europeias: Marine Le Pen afirma que está pronta para governar

A dirigente do partido de extrema-direita francês União Nacional Marine Le Pen reivindicou hoje um resultado histórico nas eleições europeias e aprovou a dissolução do parlamento anunciada pelo Presidente, Emmanuel Macron, manifestando-se pronta para governar.

”Esta eleição histórica mostra que, quando o povo vota, o povo ganha”, declarou Le Pen no palco no Pavilhão Chesnay du Roy, leste de Paris, onde o partido se reuniu hoje para acompanhar os resultados do escrutínio, perante o júbilo dos militantes.

Le Pen recordou que, ao aproximar-se dos 32%, este é o melhor resultado de sempre do partido fundado pelo pai, Jean-Marie Le Pen, em 1972 com o nome de Frente Nacional (Front National).

”Estas eleições europeias confirmam o nosso movimento como a grande força alternativa em França. Estamos prontos a exercer o poder, se os franceses nos derem a confiança nas futuras eleições legislativas”, disse.

Le Pen enfatizou que “a mensagem desta noite, incluindo a da dissolução, também se dirige aos dirigentes de Bruxelas”, invocando uma “grande vitória dos movimentos patrióticos” e o “regresso das nações”.

”Fecha este doloroso parêntesis globalista que tanto sofrimento causou aos povos do mundo”, proclamou.

As primeiras projeções da empresa Ipsos para a maioria dos meios de comunicação social franceses indicam que a União Nacional (Rassemblement National, RN na sigla francesa), formação de extrema-direita, obteve 31,5%, quase um terço do total.

Este resultado representa mais do dobro dos votos previstos para o Renascimento (Renaissance, RE), o partido do Presidente Emmanuel Macron (15,2%).

Na sequência destes números, Macron concedeu que este “não é um bom resultado” e decidiu dissolver a Assembleia Nacional e antecipar as eleições legislativas.

A primeira volta terá lugar a 30 de junho e a segunda a 07 de julho, adiantou.

As eleições legislativas estavam previstas para junho de 2027, dois meses depois das eleições presidenciais.