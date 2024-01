Colisão entre autocarros causa dez mortos e 16 feridos graves no Burkina Faso

Pelo menos dez pessoas morreram e 16 ficaram feridas com gravidade na colisão entre um autocarro e um miniautocarro na localidade de Pâ, no sudoeste do Burkina Faso.

Num novo balanço provisório, feito no domingo à noite, fontes das forças de segurança, consultadas pela agência de notícias do Burkina Faso AIB, disseram que o acidente na província de Bala deixou 35 feridos.

Além de seis pessoas que morreram no local, três feridos morreram depois de terem sido levados para a enfermaria pública de Pâ e para o centro médico da cidade vizinha de Boromo. Outro ferido morreu na manhã de domingo, de acordo com os serviços de saúde.

Isto horas depois das autoridades terem anunciado inicialmente nove mortos e dez feridos devido ao acidente em que um autocarro que acabava de sair de Pâ colidiu com um miniautocarro que viajava no sentido contrário.

O Ministério dos Transportes, Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Burkina Faso sublinhou que a “violenta colisão entre dois veículos” causou “danos materiais muito significativos”.

Num comunicado publicado na rede social Facebook, o Ministério defendeu que o acidente demonstra “a necessidade de respeitar as regras do código da estrada e de ter extrema cautela”.

O Governo do Burkina Faso abriu uma investigação para apurar responsabilidades e lembrou ainda as empresas de transporte de passageiros que a legislação atualmente em vigor obriga à instalação de mecanismos que limitem a velocidade máxima dos autocarros.

Em maio de 2016, um outro acidente no mesmo troço desta estrada, entre Pâ e Bobo Dioulasso, a segunda maior cidade do Burkina Faso, causou 24 mortos e 36 feridos.