Sala cheia para evocar Abril na Madeira

A Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, celebra os 50 anos do 25 de Abril de 1974 e, na véspera da data, vários alunos preenchem a sala de conferências da instituição de ensino para ouvir falar desta efeméride e das conquistas trazidas para a Região, especialmente no que respeita à conquista da Autonomia.

Uma plateia repleta de alunos assiste a esta hora à conferência subordinada ao tema “A Propósito da Revolução de Abril na Madeira (1974-1976)”, com os preletores professores Rui Mendonça e Rui Amador, ambos docentes de história.

Na ocasião, Rui Mendonça, que abriu as hostilidades, explicou que a história da Madeira “tem alguns momentos em que aqueles que eram renegados políticos eram enviados para outros sítios” e, por isso, lembrou que a Madeira era uma espécie de ‘eldorado’ para receber os exilados políticos. Antes disso, vincou que persiste uma ideia errónea dos acontecimentos do 25 de Abril na Madeira e admitiu que é natural que várias concepções existam consoante a Região do país em que cada um está inserido, lembrando que não é por acaso que esta data tem um peso maior na região a Sul do Tejo, conforme se sabe.

As revoltas que existiram a nível regional também foram trazidas a esta conferência, assim como algumas noções sobre a censura.