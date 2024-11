World Travel Awards reúne no Funchal nata do turismo

A grande gala deste ano do World Travel Awards acontece no Savoy Palace, no Funchal.

Neste momento, está a decorrer um cocktail de boas-vindas às muitas personalidades nacionais e estrangeiras que participam nesta ‘grand final gala ceremony’.

O jantar está previsto iniciar-se às 20h00. A gala que atribui estes prémios, considerados os “óscares do turismo”, sucede depois.

A Madeira tem várias unidades e grupos hoteleiros a concurso, mas o próprio destino também é candidato.

Assim, a Madeira é candidata a Melhor Destino de Aventura, Melhor Destino de Festivais e Eventos, Melhor Destino de Praia, Melhor Destino Insular e Melhor Entidade de Turismo (Associação de Promoção da Madeira).