A bolsa de Wall Street negociava hoje em alta no início da sessão, com a Boeing a valorizar-se 4,1% após chegar a acordo com um dos sindicatos dos trabalhadores.

Pelas 14:49 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones crescia 0,70% para 40.628,67 pontos e o tecnológico Nasdaq progredia 1,01% para 16.857,45 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 5.454,82 pontos, mais 0,86%.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, com o Dow Jones a cair 1,01%.

A Boeing avançou hoje 4,1%, depois de ter chegado a acordo com um dos sindicatos representativos dos trabalhadores, que vai evitar a realização de uma greve.

De acordo com a empresa, 33.000 trabalhadores representados pela Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais vão receber aumentos salariais de 25% ao longo de quatro anos.