Três navios trazem 6.600 pessoas ao Funchal

Estão atracados, no Porto do Funchal, os navios ‘Spirit of Adventure’, ‘Mein Schiff’ e ‘Marina’ que, no total, trazem a bordo 6.607 pessoas, das quais 4.436 são passageiros.

O ‘Mein Schiff 5’ está, segundo a APRAM, posicionado, em Canárias, e a operar cruzeiros entre a Madeira e aquele arquipélago. O navio chegou de Lanzarote com 2.527 passageiros e 912 tripulantes para uma escala de 16 horas, no âmbito do cruzeiro de sete noites, iniciado no passado dia 14 em Tenerife.

Por sua vez, vindo de La Palma, o ‘Spirit of Adventure’ chegou com 920 passageiros e 499 tripulantes, partindo pelas 17 horas, em direção a Portsmouth, onde deu início a um cruzeiro de 14 noites.

Já o ‘Marina’ está em viagem de reposicionamento com destino a St. John. Veio de Lisboa com 999 passageiros e 760 tripulantes e deixa a Madeira, por volta das 17 horas. Este cruzeiro de 42 noites – com possibilidade de itinerários mais curtos – começou em Malta a 16 de outubro e já fez escala em vários portos do Mar Adriático, Mediterrâneo e também nas ilhas Canárias, agora, no Funchal, seguindo-se St. John, Porto Rico e Miami.