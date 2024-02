Os ‘Duetos’ estão de volta ao restaurante Il Gallo d’Oro, numa edição marcada pela cozinha do sul de França, os sabores mediterrânicos e, claro, os legumes e ervas aromáticas da horta PortoBay.

No dia 9 de março, o chefe Benoît Sinthon recebe o chefe Sébastien Broda dos restaurantes Eden-Roc e Louroc (Antibes, França . 1 estrela Michelin) para um jantar a quatro mãos, que promete uma experiência gastronómica cheia de sabor.

Benoît Sinthon traz à mesa uma seleção de pratos, entre os quais, tartelete de espada com panna cotta e chutney de funcho e uma das suas criações de assinatura com foie gras, ananás e bolo de mel. Sébastien Broda foca-se no peixe e produtos do mar tendo como proposta as ostras com bouillabaisse e espuma iodada e ainda a cavala com caviar esturjão e limão.

No total são 9, os momentos gastronómicos (295€ por pessoa, bebidas não incluídas), com a opção de elevar a experiência com uma harmonização de vinhos (155€ por pessoa).

As reservas podem ser feitas através do e-mail restaurant.tcb@portobay.pt ou do telefone 291 707 700.