A emblemática Quinta Perestrello renasceu, após obras de renovação e requalificação. O imóvel, contíguo ao Pestana Miramar, funciona de forma integrada e acrescentou 37 espaçosos quartos à sua capacidade, divididos em várias tipologias, proporcionando um upgrade na qualidade e na diferenciação. Todos os clientes hospedados beneficiarão de acesso a todos os serviços do hotel.

“No entanto, a Quinta Perestrello oferece uma experiência única, com acesso exclusivo para quem nela se hospeda. O edifício conta com uma biblioteca, uma sala de bilhar e uma piscina exterior. Apesar de toda a requalificação realizada e a escolha de uma decoração clássica e acolhedora, os seus elementos arquitetónicos de origem foram mantidos, preservando todo o charme e elegância pelos quais é conhecido”, refere o grupo Pestana em nota de imprensa.

Paulo Prada, administrador do Pestana Hotel Group refere que “a requalificação da Quinta Perestrello e a sua integração no hotel Pestana Miramar fazia parte da estratégia definida para a unidade. Desta forma podemos proporcionar aos nossos clientes uma experiência de autenticidade e conforto que reflete a essência da Madeira”. Acrescenta ainda “a aposta na recuperação e modernização deste tipo de património, possibilitando a preservação histórica é um claro objetivo do grupo, como aconteceu, há poucos anos, nos projetos de reabilitação dos edifícios onde nasceram os hotéis Pestana Churchill Bay e Pestana Fisherman Village, ambos em Câmara de Lobos, e recentemente, no empreendimento Madeira Acqua Residences, no Funchal.”

“O Pestana Miramar é o hotel ideal para desfrutar do melhor que a Madeira tem para oferecer. Situa-se a apenas 15 minutos a pé da cidade, está rodeado de um jardim tropical, que proporciona uma sensação de serenidade e oferece uma vista para a baía do Funchal e para o mar. A nível de facilidades, o hotel disponibiliza três piscinas (duas exteriores e uma interior), ginásio, sauna, banho turco e jacuzzi. Dispõe ainda de vários restaurantes e bares, com variadas opções gastronómicas”, descreve a mesma nota.

