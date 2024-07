A bolsa de Lisboa terminou hoje a sessão com uma subida de 0,25% para 6.681,29 pontos no índice PSI e com o BCP a liderar os ganhos.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 11 ficaram em alta, quatro e baixa e uma terminou inalterada (CTT).

O BCP avançou 1,85% para 0,36 euros e a Jerónimo Martins registou a maior descida e recuou 1,47% para 18,82 euros.

Com descidas mais fracas, a Greenvolt perdeu 0,36% para 8,31 euros, a EDP baixou 0,25% para 3,58 euros e a Galp encerrou com uma ligeira variação negativa de 0,05% para 20,35 euros.

Nas subidas, a Semapa somou 1,24% para 14,72 euros, a REN ganhou 0,88% para 2,30 euros e a Corticeira Amorim avançou 0,64% para 9,37 euros.

No mesmo sentido, a Ibersol subiu 0,58% para 6,92 euros e a Sonae 0,56% para 0,89 euros.

Com ganhos inferiores a 0,50% ficaram a Altri (5,36 euros), a Mota-Engil (3,51 euros), a EDP Renováveis (13,64 euros), a Navigator (3,84 euros) e a NOS (3,38 euros). Os CTT ficaram inalterados em 4,20 euros.

As principais bolsas europeias fecharam com ganhos, com Londres a subir 0,86% em dia de eleições no Reino Unido, sendo o Partido Trabalhista apontado como favorito.

Paris avançou 0,83%, Milão 0,77%, Frankfurt 0,41% e Madrid 0,09%, num dia em que a bolsa de Nova Iorque esteve encerrada por ser feriado nos Estados Unidos (Dia da Independência).