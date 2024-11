De acordo com indicadores revelados pela Direção Regional de Estatística (DREM), em 2023, a pesca descarregada caiu em quantidade (-0,2%) face a 2022, mas subiu em valor (+17,1%).

Este é um dos vários indicadores que o organismo publica no âmbito do Dia Nacional do Mar.

Na agricultura, por seu turno, a produção diminuiu em 2023.

No Registo Internacional de Navios, regista-se preponderância crescente nos últimos onze anos. Nos cruzeiros, em 2023, o sector prosseguiu recuperação iniciada em 2022. Já no transporte marítimo de mercadorias, em 2023, a descarga de mercadorias cresceu 8,3% face a 2022. No transporte marítimo de passageiros, a linha Madeira-Porto Santo obteve crescimento de 20,2% em 2023.

Ressalva para as 17 praias com Bandeira Azul em 2024. No desporto federado, o número de atletas federados em desportos relacionados com o Mar obteve recorde em 2021/2022. As empresas de animação turística com atividades mar cresceram em 2023.

“A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulga, pelo quarto ano consecutivo, uma compilação de indicadores referentes à Região Autónoma da Madeira (RAM) relacionados com o mar, a maioria dos quais podem ser encontrados em várias das áreas temáticas do portal de internet da DREM. Neste “Em Foco” constam dados sobre: pesca, aquicultura, Registo Internacional de Navios, turismo de cruzeiros, transporte de passageiros e mercadorias por via marítima, praias com bandeira azul, atletas federados em desportos relacionados com o mar e empresas de animação turística com atividades mar. São ainda revisitados os dados da Conta Satélite do Mar da RAM, divulgada em 2020, que foi pioneira a nível mundial, pelo facto das regiões autónomas portuguesas terem sido as primeiras regiões a dispor deste instrumento, e cuja reedição está prevista para 2025”, é referido no site da DREM.