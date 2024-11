Vai decorrendo, na noite desta sexta-feira, no ‘Grand Ballroom’ do Savoy Palace, a 11.ª gala ‘World Golf Awards 2024’, evento que junta na Região os principais nomes do mundo do golfe e outras tantas figuras de proa da indústria do turismo do golfe.

Especificamente, a cerimónia, organizada por Steve Rider, reúne líderes do turismo de golfe de países de África, Ásia, Europa, Médio Oriente, América Latina, América do Norte e Oceânia.

A ‘World Golf Awards’ é uma organização ‘complementar’ do ‘World Travel Awards’, que também agendou para a Madeira a sua 31.ª gala, exatamente no mesmo espaço, já na noite de domingo.

Especificamente na versão de ‘turismo de golfe’, lançados em 2014, os ‘World Golf Awards’ pretendem elevar os padrões da indústria do turismo de golfe, premiando as organizações que são líderes na sua área, em resultado dos votos expressos por profissionais que trabalham na indústria do golfe e pelo público, nomeadamente o consumidor do turismo de golfe.

O objetivo é distinguir a excelência no turismo de golfe, campos de classe mundial e destinos de golfe, estando a Região muito bem posicionada nestas três frentes.

Recorde-se que o mais recente inquérito efetuado nos Campos de Golfe revelou que, de janeiro a setembro de 2024, foram realizadas 55.201 voltas nos três campos de golfe da Região (+8,9% do que no período homólogo). Esta atividade gerou cerca de 2,9 milhões de euros de receitas. Destaca-se que 72,3% das voltas foram realizadas por não sócios, oriundos na sua maioria dos países nórdicos, Alemanha e Reino Unido. Do total de voltas, 58,3% foram vendidas por estabelecimentos hoteleiros e afins, 29,3% pelos próprios campos de golfe e os restantes 12,4% foram transacionados por operadores turísticos.

NOMEADOS

A Madeira surge nomeada ‘World’s Best Emerging Golf Destination 2024’, ou seja, ‘Melhor destino de golfe emergente do mundo em 2024’, concorrendo com Baku (Azerbaijão), Maiorca (Espanha), Maremma (Itália), Mie (Japão), Miyazaki (Japão) Sicília (Itália) e ainda o ‘King Abdullah Economic’ (Arábia Saudita).

Implicitamente, a Região aparece também inserida no todo de Portugal, nomeado na categoria de ‘World’s Best Golf Destination 2024’, o ‘Melhor destino de golfe do Mundo’ e também em ‘Melhor destino de golfe do da Europa’.

Individualmente, o Clube de Golfe do Santo da Serra concorre na categoria ‘World’s Best Par 3 Hole 2024’, ou seja, ‘Melhor buraco Par 3 do mundo em 2024’.

Em termos estritamente europeus, os três campos do arquipélago madeirense – Santo da Serra, Palheiro Golf e Porto Santo – estão entre os 44 nomeados na categoria de ‘Europe’s Best Golf Course 2024’, ou seja, ‘Melhor campo de golfe da Europa em 2024’

O campo do Santo da Serra está também entre os nomeados ‘Europe’s Best Eco-Friendly Golf Facility 2024’, ou seja, ‘Melhor instalação de golfe ecológica da Europa em 2024’, resultante também dos muitos investimentos que ali foram efetuadas nos últimos tempos, em direção à autossustentabilidade, ao nível da rega e da energia.

Já o Palheiro Golf, surge na corrida ao ‘Europe’s Best Golf Clubhouse 2024’, ou seja, ‘Melhor Clubhouse de Golfe da Europa 2024’.

Ainda em termos individuais, o Pestana Golf & Resorts entra na corrida na categoria ‘Europe’s Best Golf Venue 2024’, ou seja, ‘Melhor Local de Golfe da Europa 2024’.

Na competição meramente interna, entre os múltiplos espaços portugueses para a prática do golfe, os três campos do arquipélago madeirense – Santo da Serra, Palheiro Golfe e Porto Santo – estão entre os 25 nomeados na categoria de ‘Melhor campo de golfe do ano. Aqui, deteta-se também a presença da Quinta do Lorde em ‘Melhor hotel de Golfe’, tal como três unidades do Grupo Pestana no Algarve: Pestana Gramacho Residenses, Vila Sol Pestana Golf & Resort, e Pestana Golf & Resort – Carvoeiro.