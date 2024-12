Novo Renault 5 chega à Madeira (com fotos)

Um dos carros “mais amados dos madeirenses”, nas palavras de Ricardo Camacho, da Auto-Zarco, está de volta, com design moderno, elétrico, com IA, entre outros argumentos.

Trata-se do Renaul 5, apresentado hoje, ao final da tarde, nas instalações da empresa concessionária, em São João.

Segundo o empresário, as marcas estão a voltar ao passado e a recuperar os modelos mais populares. Assim acontece com este carro, agora elétrico e com nova ‘roupagem’. “A essência do Renault 5 está aqui”, afirmou pouco antes de destapar os carros expostos.

Perante clientes e outros convidados, a empresa apresentou duas viaturas, uma com bateria de 40 kW com potência de 120 cavalos e outra de 52 kW com 150 cavalos, com autonomias que vão dos 300 aos 400 quilómetros.

O preço começa nos 29 mil euros, valor que Ricardo Camacho considera “uma boa opção para os madeirenses”.

“Quando houver Governo, com apoios, vai ser ainda melhor”, disse referindo-se ao novo impasse em que a Região se encontra depois do Orçamento ter sido chumbado.

Leia mais na edição impressa do JM.