Multi Portugal promove cerimónia de lançamento do PLAZA Madeira

A Multi Portugal, gestora do centro comercial PLAZA Madeira (ex-La Vie), promove esta terça-feira, pelas 11h00, a cerimónia de lançamento do centro comercial sob nova gestão, uma mudança que foi avançada oportunamente pelo Jornal.

O PLAZA Madeira, recorde-se, é agora propriedade do fundo de investimento imobiliário aberto CA Património Crescente, fundo gerido pela Square Asset Management, e tem a gestão assegurada pela Multi Portugal desde 16 de janeiro de 2024.

O centro comercial apresenta-se ao mercado com uma imagem fresca e apelativa, uma abordagem nova e diferenciadora, focada nos segmentos de moda e de lifestyle, e com uma aposta clara na constante qualificação do leque de marcas e serviços disponibilizados aos visitantes.

O evento de lançamento vai contar com a presença do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, do Diretor-Geral da Multi Corporation Ibéria, Francisco Cavaleiro de Ferreira, e de Fernando Ferreira, Chief Investment Office e membro do conselho de administração da Square Asset Management.