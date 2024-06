A Companhia aérea TAP Air Portugal distinguiu, no dia 23 de maio, as agências de viagens e parceiros que mais se destacaram na vendas, nos principais mercados onde esta atua, com a tradicional cerimónia de entrega dos TAP Awards, que decorreu na Quinta da Pimenteira, em Lisboa.

Na ocasião, a MSC recebeu o galardão “TOP Seller Global Cruises”, conforme faz saber a companhia em nota de imprensa.

O evento presidido pelo chairman e CEO da TAP, Luis Rodrigues, contou com representantes dos vários mercados onde a TAP atua nomeadamente de Portugal, Brasil, Estados Unidos da América e dos principais mercados da Europa. O ator e embaixador da TAP, Ricardo Pereira, foi o mestre de cerimónias da entrega de prémios, que culminou numa atuação musical da fadista portuguesa Cuca Roseta.

“Esta distinção demonstra, uma vez mais, o compromisso da MSC Cruzeiros em elevar a experiência de cruzeiros, tornando-a única e inesquecível. A companhia tem trabalhado continuamente para tornar a experiência de cada viajante ainda melhor e segura, tendo como pilares fundamentais a segurança, a inovação e a sustentabilidade”, realça a mesma nota.