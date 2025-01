O HolidayCheck distinguiu os hotéis Porto Mare, no Funchal, e PortoBay Falésia, no Algarve, com os prémios ‘HolidayCheck Award’ e ‘HolidayCheck Gold Award 2025’, respetivamente.

Adicionalmente, o hotel The Cliff Bay foi incluído na lista dos 100 melhores hotéis do mundo, uma distinção atribuída pela TUI Group, um dos maiores operadores turísticos globais, anunciou o grupo em comunicado.

“Estas distinções refletem o compromisso do Grupo PortoBay em proporcionar experiências excecionais aos seus hóspedes, num reconhecimento atribuído por dois dos mais conceituados auditores de viagens a nível internacional, com uma relevância especial no mercado alemão”, lê-se na nota.

Em Portugal, salienta, “apenas 14 hotéis foram galardoados com o HolidayCheck Award 2025, sendo que somente 4 alcançaram o cobiçado HolidayCheck Gold Award, reservado às unidades premiadas por cinco anos consecutivos.”

No panorama nacional, o hotel Porto Mare destacou-se, ocupando a 7ª posição no ranking de Portugal do HolidayCheck Award 2025. Já o hotel PortoBay Falésia conquistou o 3ºlugar no ranking da categoria Gold Award, evidenciando a sua qualidade consistente e o elevado nível de satisfação dos seus hóspedes.

A seleção dos 100 melhores hotéis do mundo pela TUI GROUP foi baseada no feedback dos hóspedes. É neste contexto que o hotel The Cliff Bay foi reconhecido como um dos Top 100 of the best hotels worldwide por ter “impressionantes índices de satisfação, reafirmando a excelência dos serviços e experiências proporcionados pelo hotel.”

“Estas conquistas sublinham o compromisso do Grupo PortoBay em manter-se na vanguarda da hotelaria, com uma forte aposta na qualidade, inovação e satisfação dos seus hóspedes”, conclui o grupo.