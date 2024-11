O Porto do Funchal recebe neste fim de semana, quatro navios de cruzeiro, Norwegian Escape, Mein Schiff 5, Aurora e Spirit of Adventure que trazem 12 549 pessoas a bordo, das quais 8 761 são passageiros.

O Norwegian Escape faz hoje escala pela primeira vez, no Porto do Funchal e está em viagem transatlântica para os Estados Unidos, onde vai ficar posicionado.

Os outros três navios estão a fazer essencialmente, a rota da CAI, com cruzeiros de 15, 13 e 07 noites pelas ilhas de Canárias e da Madeira. O Aurora inclui também Lisboa no itinerário, tal como o Spirit of Adventure que além da capital portuguesa e ilhas atlânticas, visitou ainda Ferrol.

O Norwegian Escape traz a bordo 3 626 passageiros e 1 587 tripulantes. Chegou de Málaga e às 16h00, parte para Antígua, próxima escala deste cruzeiro que saiu de Barcelona, com escalas em Málaga, agora, no Funchal, seguindo-se St. Johns, Porto Rico, Bahamas e Miami, onde termina a viagem a 10 de dezembro.

O Mein Schiff 5 veio de Canárias com 2459 passageiros e 919 tripulantes, num cruzeiro de 07 noites iniciado em Tenerife, visitando outras três ilhas do arquipélago vizinho, além da Madeira.

Amanhã, domingo é esperado o Aurora que traz 1 734 passageiros e 784 tripulantes, a bordo, e está no final do cruzeiro de 13 noites iniciado, em Southampton, com escalas em Lisboa, Lanzarote, Grã-Canária, La Palma, agora, no Funchal, terminando a viagem no porto de origem, a 05 de dezembro.

O Spirit of Adventure, com 942 passageiros e 498 tripulantes, termina este cruzeiro de 15 noites no porto de origem, Portsmouth, a 06 de dezembro, num cruzeiro que teve por objetivo visitar “as ilhas vulcânicas da Madeira e Canárias.” Na descida fez escala em Ferrol e na subida, atraca no Porto de Lisboa.