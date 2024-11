‘Engenhos do Norte’ lança dois novos runs

Os Engenhos do Norte, do Porto da Cruz, lançaram no mercado regional e nacional dois novos runs. Trata-se de uma expansão da marca Branca com uma nova gama que denominaram Tropical.

Uma das grandes novidades é o uso de garrafas feitas com vidro 100% reciclado, uma escolha sustentável que reforça o compromisso dos Engenhos com uma economia mais consciente e amiga do ambiente.

A nova gama Tropical é composta por dois runs distintos, o Rum Branco Natural 45,7% e o Rum Velho 3 Anos. O primeiro é descrito como sendo um rum branco, de caráter intenso e natural, que provém de um único alambique, o número 2, que, segundo o Rum Master dos Engenhos do Norte, é conhecido por produzir um rum particularmente suave e equilibrado.

