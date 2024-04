Dormidas na Região aumentaram 7,6% em março em termos homólogos

É em trajetória crescente que continua o setor do Turismo na Região. Isto porque, no transato mês de março, voltou a somar aumentos, segundo indicam as estimativas rápidas divulgadas hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM).

De facto, de acordo com os primeiros dados, no referido mês contabilizaram-se 181,9 mil hóspedes, que geraram 924,8 mil dormidas, o que perfaz majorações homólogas de +6,1% e de +7,6%, respetivamente.

Por seu turno, fazendo as contas, segundo a DREM, os valores acumulados dos hóspedes entrados, entre janeiro e março de 2024 (448,6 mil; +3,6% que no mesmo período de 2023), “evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que ultrapassaram os 2,4 milhões (+5,6% que no mesmo trimestre de 2023)”

Já excluindo o alojamento local com menos de 10 camas, as dormidas do alojamento turístico, em março, apresentaram um crescimento homólogo de 4,1%, variação positiva tal como a verificada a nível nacional (+12,8%).

“Na Região, as dormidas de residentes em Portugal diminuíram 5,3% relativamente ao mês homólogo, rondando as 133,6 mil (14,4% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro subiram 10,1%, situando-se em 791,2 mil. Os hóspedes entrados, em março de 2024, com residência no País, totalizaram 40,5 mil, e os com residência no estrangeiro, 141,3 mil”, indicam ainda os dados estatísticos hoje tornados públicos.

Destaque-se que, neste período, no País, o crescimento dos mercados externos acentuou-se (+13,8%), tendo sido produzidas por estes mercados 4,1 milhões de dormidas. As dormidas de residentes totalizaram 1,6 milhões (+10,3%). Por região NUTS II, os maiores aumentos nas dormidas registaram-se no Oeste e Vale do Tejo (+29,4%), seguindo-se o Centro (+23,1%) e o Alentejo (+21,0%). Os crescimentos mais modestos foram observados na RA Madeira (+4,1%) e na Grande Lisboa (+8,9%).

Por fim, os primeiros dados estimados, na Região, para o mês de referência, mostram que os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 85,6% do total de dormidas. Nesse conjunto, em março de 2024, o mercado da Alemanha é o que regista mais dormidas, com cerca de 217,6 milhares (+3,8% que no mês homólogo), seguido do Reino Unido, com 177,4 milhares (+7,3%), e da França, com 52,7 mil (+6,8%).