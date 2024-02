O ‘Marella Explorer’ atracou, esta manhã, no Porto do Funchal, ao lado do ‘Mein Schiff 1’ que pernoitou mais uma vez na Madeira, com saída prevista para as 14h00.

Durante esta manhã, os dois navios posicionados na rota da CAI, Cruise Atlantic Islands, estão a movimentar um total de 6.628 pessoas, sendo que 4.811 são passageiros.

Proveniente de Lanzarote, o ‘Marella Explorer’ traz a bordo, 1.868 passageiros e 795 tripulantes. Fica 11 horas na Madeira e parte às 18h00 em direção à ilha de La Gomera, dando continuidade ao cruzeiro de sete noites, iniciado a 2 de fevereiro, em Tenerife, com escalas em Grã-Canária, Fuerteventura, Lanzarote, Funchal, La Gomera e novamente, Tenerife, onde termina a 9 deste mês.

Por sua vez, o ‘Mein Schiff 1’ está prestes a terminar a escala de 39 horas no Porto do Funchal, vindo da Grã-Canária, porto de origem do cruzeiro de 7 noites que está a realizar e que inclui La Palma, Tenerife, Fuerteventura, terminando a viagem no Porto de Las Palmas no próximo dia 11. A bordo de navio, seguem 2.943 passageiros e 1.022 tripulantes.