A semana de Carnaval no Porto do Funchal contará com sete escalas de cruzeiros, que vão movimentar mais de 25 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.

De acordo com um comunicado da APRAM - Portos da Madeira, o movimento será dominado pela AIDA Cruises, que traz quatro navios neste período à Madeira, dois deles a pernoitar no Funchal: o AIDAstella do dia 13 para o dia 14, e o AIDAperla, do dia 15 para o dia 16.

Números que deixam “bastante satisfeita” a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), Paula Cabaço.

“Depois de termos batido no ano passado o recorde de movimento de passageiros, ultrapassando, pela primeira vez, a barreira de um milhão de passageiros, o Porto do Funchal mantém neste início de ano toda a dinâmica de crescimento que caracterizou 2023”, apontou, destacando as duas pernoitas previstas para o período de Carnaval.

“São escalas importantes, que se enquadram na nossa estratégia de potenciar o impacto do turismo de cruzeiros na atividade económica regional, e ganham especial relevância por acontecerem nesta altura do ano”, enquadra a presidente do conselho de administração da APRAM, pormenorizando: “Em escalas mais prolongadas, tanto os passageiros como os tripulantes têm maior disponibilidade para conhecer a ilha, com o consequente aumento do consumo em terra”.

Tendo em consideração que cada passageiro e tripulante que desembarca no Funchal gasta em média 61,40€, o impacto do movimento do Porto do Funchal na economia regional durante estes dias, contabiliza a APRAM, será superior a 1,535 milhões de euros.

A semana começa com a chegada de dois navios. O AIDAcosma, que chega segunda-feira, dia 12 de fevereiro de Las Palmas com cerca de seis mil passageiros e perto de 1400 tripulantes, partindo nesse mesmo dia para Santa Cruz de Tenerife. Vai ter a companhia no Funchal do Azura, que está a fazer o percurso inverso: Chega de Santa Cruz de Tenerife e parte para Las Palmas. Traz a bordo 2900 passageiros e à volta de 1150 tripulantes.

Na terça-feira de Carnaval, chega o AIDAstella com 2100 passageiros e 625 tripulantes a bordo. O navio, que navega de Las Palmas, chega ao início da manhã ao Funchal, partindo na tarde do dia seguinte para Santa Cruz de Tenerife. Vai cruzar-se no porto com o AIDAsol, que navega de Santa Cruz de Tenerife para Lisboa, com 2100 passageiros e 600 tripulantes. Tem a chegada prevista para as 8 horas de quarta-feira e partida agendada para as 21 horas do mesmo dia.

Ainda na quarta-feira, dia 14, chega o Marela Explorer de Lanzarote com 2600 pessoas a bordo, 1800 das quais passageiros. O navio, atraca no cais 6 às 11 horas e parte às 20 horas para Santa Cruz de La Palma. No dia seguinte, quinta-feira, chega do arquipélago de Canárias o AIDAperla, que navega com 3100 passageiros e mais 1010 tripulantes. É o segundo navio a pernoitar essa semana no Funchal, tendo a partida prevista para as 16 horas de sexta-feira, rumo também para a Canárias.

E para fechar a semana de Carnaval, chega sexta-feira às oito horas, o Bolette da Fred Olsen. O navio, com perto de mil passageiros e 600 tripulantes está na ponta final de uma viagem de 93 dias em que percorreu toda a costa africana e alguns arquipélagos no índico. Vem de Santa Cruz de Tenerife e parte às 17 horas para Southampton, onde termina a viagem.