O Grupo The Views Hotels aceitou o desafio de adotar boas práticas de iluminação nos seus três estabelecimentos na Ilha da Madeira. Os três hotéis do grupo (Hotel The Views Oásis, Monumental e Baía) receberam o prémio Platina do galardão ‘Noite com Vida’ – o nível máximo do prémio de distinção deste galardão.

Este reconhecimento deve-se ao facto de esta cadeia de hotéis se ter comprometido em reduzir a poluição luminosa, adotando medidas menos prejudiciais para a biodiversidade noturna.

“Quando nos referimos às medidas sustentáveis adotadas pelo grupo, falamos na diminuição dos pontos de luz e intensidade, tanto no espaço exterior como interior do estabelecimento, e na redução do horário de permanência das luzes acesas durante a noite. Ainda, no jardim, foram colocados sensores de movimento”, refere Cátia Gouveia, coordenadora do projeto LIFE Natura@night e da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) na Madeira. Na altura mais crítica para as aves marinhas, entre outubro e novembro, os galardoados comprometem-se em reduzir a luz exterior para proteger a biodiversidade.

Os funcionários do grupo hoteleiro receberam também formação sobre o tema, para que ficassem familiarizados com os projetos LIFE Natura@night e LIFE Freiras, que atribuem o galardão ‘Noite com Vida’. Nesta formação, dinamizada pela SPEA, os funcionários hoteleiros ficaram a conhecer os impactos causados pela luz artificial excessiva, tanto na biodiversidade noturna, como no ser humano, e as medidas que podem ser aplicadas para combater esta ameaça.

De modo a tornar a noite mais segura para as aves marinhas, morcegos e insetos, e mais saudável para os clientes, os projetos LIFE Natura@night e LIFE Freiras desafiam todos os gestores de estabelecimentos hoteleiros e comerciais a adotar boas práticas na sua iluminação, aderindo a este galardão.

O projeto LIFE Natura@night é cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia, coordenado pela SPEA, e tem como parceiros a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a Câmara Municipal do Funchal, a Câmara Municipal de Santa Cruz, a Câmara Municipal de Machico, a Câmara Municipal de Santana, a Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, a Direção Regional de Políticas Marítimas, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, o Instituto de Astrofísica de Canárias, o Instituto Tecnológico de Canárias, a Fluxo de Luz, a ALARED e a Sociedade Espanhola de Ornitologia. O projeto LIFE Freiras é coordenado pelo IFCN, em parceria com a SPEA e XIS Group.