O balanço desta trigésima nona edição da Expomadeira, segundo a ACIF, “foi bastante positivo”, tanto “por parte dos expositores, como por parte dos visitantes”.

A afluência à Maior Mostra das Atividades Económicas da Madeira atingiu 67828 visitas.

Apesar da existência do Europeu de Futebol 2024 em simultâneo ter afetado o número de visitantes em determinados momentos, particularmente na primeira sexta-feira, com a transmissão do jogo de futebol entre Portugal e França, os dois fins de semana continuaram a ser os dias mais concorridos.

“Destacamos ainda que durante a semana o número de visitantes foi bastante elevado todos os dias, relativamente a edições anteriores”, pode ler-se em comunicado enviado à redação.

Esta edição da Expomadeira contou com vários setores de atividade, desde o turismo, o comércio, a indústria, os serviços e, este ano, de forma mais expressiva, a construção, um setor que está em crescimento na Região e que esteve patente nesta mostra das atividades económicas com um leque de opções, tanto para o profissional como para o particular.

Outro aspeto que pode ter contribuído para atrair mais pessoas ao certame, poderá ter sido a zona da restauração e da animação, que este ano ficou localizada à entrada do recinto. Houve um vasto e variado programa de animação em vários locais do evento, que encantou o público de uma forma geral.

“Contámos ainda com várias atrações infantis, a par com um conjunto de atividades para os jovens, como o torneio de futebol digital e torneios de xadrez”, acrescentam.

A organização da Expomadeira está “satisfeita com os resultados obtidos e ambiciona superá-los no próximo ano, naquela que será a sua quadragésima edição, um marco significativo, e que será assinalado de forma memorável, de 4 a 13 de julho de 2025”.