ACIF apresenta projeto ‘Aceleradoras do Comércio Digital’

A ACIF - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira promove uma sessão de apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira - Melhor Comércio na Madeira no dia 19 de fevereiro, pelas 10h00, na sede da ACIF – CCIM (Rua dos Aranhas, n.º 26).

O projeto ‘Aceleradoras de Comércio Digital’, no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), prevê apoiar as empresas dos setores do comércio e dos serviços, tendo como objetivo incentivar à digitalização, através de um diagnóstico de maturidade digital, da recomendação de um plano de transição, de acompanhamento à criação, ou reforço, da sua presença digital, da adaptação do seu modelo de negócio e na mediação de um rol de serviços digitais, aos quais a adesão será simplificada e apoiada por um catálogo de serviços acreditados.

Programa

10h00 | Boas-vindas Jorge Veiga França, Presidente da Direção da ACIF-CCIM 10h10 | Apoios financeiros do PRR para as empresas da RAM Luís Guerreiro, Presidente do Conselho Diretivo do IAPMEI

(a confirmar) 10h25 | Apresentação da iniciativa PRR – Aceleradoras de Comércio Digital Fernanda Ferreira Dias, Diretora-Geral da DGAE

10h40 | Apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da R.A.M. “Melhor Comércio na Madeira” Vítor Henriques, Gestor da Aceleradora de Comércio Digital da R.A.M.

10h50 | Perguntas e respostas

11h00 | Encerramento

A participação na sessão é gratuita mas sujeita a inscrição prévia.