A homenagem teve lugar em Fremantle, mais precisamente no South Fremantle Football Club, tendo marcado presença o Cônsul Honorário de Portugal em Perth, John da Silva, madeirense natural do Funchal, que também foi agraciado pelo trabalho que tem vindo a realizar em benefício da comunidade.

Entre outras personalidades públicas, participaram no evento Belinda Cipriano, conselheira da Diáspora Madeirense em Perth, também natural da Madalena do Mar, os presidentes das câmaras municipais de Cockburn, Logan Howlett, e de Fremantle (cidade geminada com o Funchal), Hannah Fitzhardinge.

A lista de homenageados inclui Celedónio de Abreu (Madalena do Mar), Carlos Gastão Correia (Madalena do Mar), Cipriana Paiva (Paul do Mar), Zita de Aguiar (Madalena do Mar), Gabriela de Sousa, Gabriela da Luz (ambas do Paul do Mar) e Maria da Luz de Aguiar (Madalena do Mar), e José de Olival (Machico).