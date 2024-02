De acordo com as palavras de Chris Leitch, diretor geral do emblema norte-americano, a contratação de Vítor Costa tem o intuito de “fortalecer uma linha defensiva que, por si só, já tinha sido uma das melhores na última temporada”, além de destacar a “versatilidade defensiva e ofensiva” do jogador de 29 anos.

Através de uma publicação na rede social Instagram, o clube que milita na MLS confirma ainda a possibilidade do vínculo ser prolongado por mais um ano de opção, não tendo sido revelados pormenores do negócio.

O defesa Vítor Costa transferiu-se do Marítimo, da II Liga de futebol, para o San José Earthquakes, dos Estados Unidos, num contrato válido até 2025, com mais um ano de opção, anunciou hoje o clube norte-americano.

No Marítimo desde 2021, Vítor Costa contabilizou 80 jogos e dois golos, sendo que esta é a sua terceira aventura fora do seu país de origem, uma vez que também já esteve no Lens (França) antes de ter atuado ao serviço do ‘Leão do Almirante’.

Em Portugal, Vítor Costa notabilizou-se ao serviço de Arouca, CD Aves, e mais recentemente no Marítimo, tendo perdido espaço com a chegada do novo técnico, Fábio Pereira.

Depois da saída por empréstimo de Marcos Silva para a União de Leiria (II Liga) e de Bruno Marques, que terminou mais cedo o empréstimo e regressou aos brasileiros do Santos, Vítor Costa é o terceiro jogador a abandonar o plantel maritímista, sendo que o clube procura ainda colocar alguns excedentários nos países onde é possível inscrever novos jogadores.