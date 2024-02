Trio de árbitros do Porto Santo em destaque no torneio da ilha dourada

O primeiro dia do Porto Santo Fut’24 está a ser marcado pela grande competitividade e alegria entre as equipas. Referência para o facto do evento integrar um trio de árbitros do Porto Santo, que dirigem encontros tanto na variante de futebol como futsal.

Guilherme Nóbrega, Dinarte Santos e João Paixão são os três juízes naturais da ‘Ilha Dourada’ que fazem parte das equipas de arbitragens, árbitros que vão ajuizar os lances entre as jovens formações e que englobam o quadro de elementos da Associação de Técnicos de Arbitragem da RAM (ATARAM), instituição liderada por Elmano Santos.