Bom dia!

A goleada sofrida diante do Sporting (1-6) na ronda passada, no Estádio da Madeira, não abala a determinação do treinador do Nacional, que deverá apostar no mesmo onze na próxima jornada, diante do Arouca, no domingo. Tiago Margarido mantém confiança nos jogadores.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a Liga Europa. Braga procura ganhar balanço em casa. O conjunto bracarense defronta esta noite (20h30) o Rapid de Viena, no Estádio Municipal de Braga, na 1.ª mão do play-off.

Já quanto à Liga Conferência, Guimarães com triunfo esclarecedor. Os vimaranenses venceram os bósnios do Zrinjski por 3-0, estando em boa posição para marcar presença na fase regular.

Em relação ao mercado de transferências, Neres oficializado no Nápoles. Negócio rende 28 milhões de euros ao Benfica, mas pode chegar aos 30 mediante objetivos.

Destaque ainda nesta edição para o futsal, com incerteza no Pontassolense. A equipa que dominou a época no Regional corre o risco de não figurar na Divisão de Honra do futsal sénior. Ainda assim, o presidente Orlando Sousa não desiste e promete tentar formar um plantel para competir.

Saiba ainda que 16 equipas animam Funchal. A prova de drift acontece no próximo domingo e promete muita adrenalina na Praça da Autonomia.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!