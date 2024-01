Tiago Margarido promove alterações no ‘onze’

O Nacional defronta esta tarde, pelas 18h45, fora de portas o Mafra, em partida da 17.ª jornada da II Liga.

Em relação ao último encontro dos alvinegros, frente ao Santa Clara para a Taça de Portugal, o técnico Tiago Margarido promoveu cinco alterações no onze inicial. Face ao desafio de Ponta Delgada, só repetem a titularidade Paulo Vitor, José Gomes, Vladan Danilovic, Gustavo Silva, Dudu e Chucho Ramírez.

O Nacional, refira-se, conta com quatro baixas para a partida desta segunda-feira, o castigado André Alexandre Sousa, os lesionados Festim Shatri e Martim Gustavo e ainda Witi Quembo, que está ao serviço da seleção de Moçambique na Taça das Nações Africanas.Eis o onze do Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses Wilson, Paulo Vitor, José Gomes, Vladan Danilovic, Luís Esteves, Carlos Daniel, Gustavo Silva, Chucho Ramírez e Dudu.

No banco de suplentes alvinegro: Rui Encarnação, Diga Almeida, Jordi Pola, Francisco Gonçalves, André Martins Sousa, Jota, Sérgio Marakis e Rúben Macedo

Onze do Mafra: Oláfsson, João Goulart, Pedro Barcelos, Pedro Bravo, Mesaque Djú, Lucas Gabriel, Gui Ferreira, Ousmane Diao, Miguel Sousa, Nibe e Balbúrdia.

No banco de suplentes mafrense: André Paulo, Beni Júnior, Chriso, Morenoo, Lopes, Gabi, Texel, Lind e Rodri.O Nacional é 3.º classificado, com 33 pontos, e se vencer esta tarde iguala o Santa Clara no topo da II Liga. Já o Mafra está no 8.º lugar, com 24 pontos.