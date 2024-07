Tiago Margarido: “Não me preocupa perder jogadores”

Tiago Margarido foi o convidado do evento “Plaza Com”, organizado em parceira com este centro comercial e o JM. Com apresentação de Miguel Guarda, o jovem treinador do Nacional assumiu que o facto de ter perdido muitos jogadores não lhe tira o sono.

“Não me preocupa. Acredito no trabalho da administração e que vêm jogadores de qualidade”, começou por assumir para acrescentar aquilo que considera mais importante. “Rentabilizar as capacidades dos atletas. Potenciar os nossos atletas”. E mostrou felicidade pelo facto de ter valorizado vários futebolistas. “Foram atletas saíram para contextos financeiros melhores. Vamos tentar fazer o mesmo com os que chegam agora e estamos a fazer um bom recrutamento dos atletas.

Não estou minimamente preocupado”, finalizou.