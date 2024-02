Taça de Portugal: Amorim admite que vitória no dérbi dará confiança para resto da época

O treinador do Sporting admitiu hoje que quem vencer o dérbi da Taça de Portugal de futebol, frente ao Benfica, ganha mais confiança, mas recusou que o encontro de quinta-feira possa decidir a eliminatória e o campeonato.

“Quem ganhar este dérbi, quem for com melhor resultado para a segunda mão, vai com mais confiança para o resto da época. Isso vai decidir alguma coisa? Não vai. Nem vai decidir a eliminatória da Taça de Portugal, como não vai definir o resto do campeonato”, disse Rúben Amorim, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão do encontro.

Ainda assim, o técnico anteviu “um Benfica forte” em Alvalade, apesar de a equipa da Luz ter uma deslocação ao terreno do FC Porto, no domingo, a contar para o campeonato, e reconheceu a importância de ganhar vantagem na eliminatória.

“Independentemente de o Benfica ter jogo agora e no fim de semana, isso é normal nas equipas grandes, que estão em todas as competições. Portanto, prevejo um jogo normal, um dérbi, um jogo que pode decidir uma competição porque este jogo é muito importante para levar um bom resultado para a segunda mão”, resumiu Amorim.

A segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal está prevista para a primeira semana de abril.

De resto, o treinador ‘verde e branco’ defendeu que “a equipa do Benfica é difícil de prever na sua dinâmica” porque “muda completamente consoante os jogadores que tem” em campo, mas garantiu que os ‘leões’ estão “preparados para tudo” e que só têm de “ser fortes nos princípios e perceber que tipo de jogador têm pela frente”.

“Sabemos o posicionamento, a forma como vamos encaixar na pressão. O que vai acontecer no jogo, nós não sabemos porque pode jogar o Neres ou o João Mário, pode jogar o Tengstedt ou o Rafa e o jogo torna-se completamente diferente, portanto, temos isso tudo preparado”, analisou Amorim.

O Sporting recebe o Benfica na quinta-feira, em partida da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, com início previsto para as 20:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.

Para chegar às meias-finais, a equipa orientada por Rúben Amorim afastou o Olivais e Moscavide (3-1, fora), o Dumiense (8-0, casa), o Tondela (4-0, fora) e a União de Leiria (3-0, fora).

Por sua vez, o Benfica afastou o Lusitânia dos Açores (4-1, fora), o Famalicão (2-0, casa), o Sporting de Braga (3-2, casa) e o Vizela (2-1, fora).

No campeonato, os ‘encarnados’ lideram isolados com 58 pontos, mais dois do que o Sporting, após o empate dos ‘leões’ na visita ao Rio Ave, no domingo, mas a equipa de Alvalade tem menos um jogo disputado.