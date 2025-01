Bom dia!

Depois de vencer o campeonato nacional de estrada em sub-20, Solange Nunes, de 18 anos, sagrou-se campeã regional de inverno no passado fim de semana. Ao JM, a atleta do GD Estreito assume que procura fazer do atletismo a sua vida e revela o sonho de atingir os Jogos Olímpicos.

Saiba ainda que Ronaldo assina maior contrato da história. Madeirense renovou até 2026 com o Al Nassr. Vai ganhar 200 milhões de euros num ano e passa a ser o jogador mais bem pago da história do futebol.

Por cá, Machado elogia Margarido e sinaliza falta de soluções no ataque do Nacional e Carlos Jorge pede envolvimento de todos no Marítimo no processo defensivo.

Quanto ao automobilismo, Iberian Eco Rallye Challenge passa na Madeira. Gonçalo Pereira realça o facto de a Região receber a última de quatro provas e servir de palco de consagração dos vencedores.

