Seleção de futebol conhece hoje adversários na quarta edição da Liga das Nações

A seleção portuguesa de futebol vai ficar a conhecer hoje os adversários no Grupo A da Liga das Nações, integrando o pote 2 no sorteio que vai decorrer em Paris.

Para a quarta edição da prova, que os lusos venceram na estreia, Portugal está no pote 2, juntamente com as seleções da Dinamarca, Bélgica e Hungria, logo abaixo dos principais cabeças de série, Espanha, detentora do troféu, Croácia, finalista, Itália e Países Baixos.

A Liga A terá no terceiro nível as formações da França, Alemanha, Suíça e Polónia, enquanto, no quarto estarão Sérvia, Escócia, Bósnia-Herzegovina e Israel.

A fase de grupos decorre entre 05 de setembro e 19 de novembro, os quartos de final, fase em estreia na prova, entre 20 e 25 de março de 2025 e a ‘final four’ entre 04 e 08 de junho.

Portugal venceu a competição na sua estreia, em 2019, ao superiorizar-se na final, no Estádio do Dragão, aos Países Baixos, por 1-0. Em 2021, a França bateu a Espanha por 2-1 e, em 2023, o conjunto ibérico conquistou o troféu, no desempate por grandes penalidades (5-4) ante a Croácia, após 0-0.

O sorteio realiza-se após o 48.º Congresso do Comité Executivo da UEFA, no qual o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, assumirá a presidência das Ligas Europeias.