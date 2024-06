Bom dia!

No primeiro ensaio rumo ao Europeu, o portista Francisco Conceição esteve em plano de destaque, com assistências para o bis de Bruno Fernandes e sofrendo falta para penálti. Portugal tremeu na retaguarda, onde a “sincronização não foi a ideal”, como admitiu Roberto Martínez, mas no fim venceu por 4-2.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca também a Reviravolta na Irlanda do Norte que dá play-off. A Seleção feminina venceu por 2-1 e garantiu a ‘liguilha’ na Liga das Nações. Telma Encarnação foi titular.

Saiba ainda que Lucas França foi eleito o guardião do ano e que São Roque está à procura da final do campeonato de ténis de mesa.

