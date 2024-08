Continua intensa a luta pela liderança, com Alexandre Camacho a recuperar, de novo, tempo em relação ao líder, depois da primeira passagem pela Calheta, com a diferença a ser agora de 4,9 segundos. Recorde-se que a diferença era de 6,3 segundos entre ambos à entrada para esta classificativa.

Alexandre Camacho fez a marca de 8:24.0, enquanto Ruiloba averbou 8:25.4. Já Armindo Araújo materializou o ‘crono’ de 8:27.4.

José Pedro Fontes venceu a classificativa, com tempo recorde (8:21.9), estando agora mais perto de Armindo Araújo, que está no terceiro posto. A diferença entre os dois do campeonato nacional fixa-se em 6,2 segundos.

O rali continua com a classificativa número 11, marcada para as 12h27, no Rosário.