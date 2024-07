Rali Vinho Madeira supera limite fixado em 80 inscritos

A edição deste ano do Rali Vinho Madeira supera o limite regulamentar de 80 inscrições.

Esse facto foi revelado por Paulo Fontes, presidente da comissão organizadora da prova rainha do automobilismo regional. Numa altura onde as inscrições com desconto já encerraram, as equipas podem ainda inscrever-se até dia 15 de julho, contudo sem qualquer desconto.

A organização irá analisar o número final de inscrições nessa altura, procurando que as mesmas não fujam muito ao regulamento.

“Vamos ver, porque depois se fugir muito desse número complica muito a logística. Vamos ter uma lista extensa e com qualidade, com 21 dos 24 pilotos nacionais a estarem na Madeira, juntando-se todos os pilotos do regional e alguns internacionais”, disse Paulo Fontes em conferência de imprensa de apresentação da prova.

Em relação ao trajeto e programa a prova mantém-se praticamente igual, contando para o Troféu Europeu de ralis, Peugeot Rally Cup e campeonato nacional.

Noutro aspecto, Bruno Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, lembrou o impacto social e económico da prova, dando garantias de que a autarquia estará sempre ao lado da organização no que for necessário, principalmente a nível logístico.

Já Eduardo Jesus, secretário regional da Economia, Turismo e Cultura vincou que a prova “por si só é uma instituição”, pela longevidade que apresenta e pela capacidade da organização que sabe reinventar a prova enquadrando-a sempre bem na conjuntura.

De resto, o Governo Regional mantém a subvenção em 345 mil euros.

O Rali Vinho Madeira, recorde-se, vai para a estrada de 1 a 3 de agosto.