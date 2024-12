Portugal garante presença no Europeu Feminino 2025

A Seleção Nacional Feminina assegurou esta terça-feira o apuramento para o Europeu 2025 ao vencer, em Teplice, a Chéquia, por 1-2, em duelo da 2.ª mão do derradeiro play-off de acesso.

Portugal vai marcar assim presença no Europeu pela terceira vez consecutiva.

Depois de ter empatado a uma bola na sexta-feira, no Porto, as navegadoras venceram com um auto-golo de Aneta Dedinová (13’) e Diana Silva (76’). Já as checas marcaram por intermédio de Katerina Sviková, na conversão de uma grande penalidade, aos 35’.

A fase final da 14.ª edição do Campeonato da Europa feminino de futebol realiza-se na Suíça, de 2 a 27 de julho de 2025.