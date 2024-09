O ex-futebolista David Beckham marcou hoje presença no funeral do antigo treinador sueco Sven-Goran Eriksson, que morreu, em 26 de agosto, vítima de um cancro no pâncreas.

Em Torsby, cidade natal do antigo treinador, Beckham, que foi capitão da seleção inglesa em três competições orientadas por Eriksson, fez questão de estar presente, assim como o também ex-selecionador inglês Roy Hodgson.

Com a presença na igreja de Fryksände reservada a cerca de 700 convidados, várias centenas de pessoas juntaram-se no exterior, onde foi colocado um ecrã gigante para poderem acompanhar a cerimónia.

Sven-Goran Eriksson morreu em casa, aos 76 anos, depois de uma luta contra um cancro no pâncreas, depois de ter revelado que tinha sido diagnosticado com a doença no início do ano.

Notabilizou-se enquanto técnico ao serviço do Gotemburgo, com a conquista da Taça UEFA em 1982, o que o conduziu ao Benfica, que liderou em duas passagens, entre 1982 e 1984, e 1989 e 1992, vencendo pelos ‘encarnados’ três campeonatos (1982/83, 1983/84 e 1990/91), uma Supertaça (1989/90) e uma Taça de Portugal (1982/83).

Treinou ainda Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, Manchester City, Notts County, Leicester, Shanghai SIPG e Guangzhou, além das seleções de Inglaterra, México, Costa do Marfim e Filipinas.