Alcançada a meta dos 40 pontos, Rui Alves confirma ao JM que já está definido um novo objetivo. A equipa quer manter a média de dois pontos por jogo e chegar aos 66, fasquia que tem sido suficiente para subir de divisão no passado recente. Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM.

Em destaque estão também os torneios de futebol infantil que ontem chegaram ao fim e a festa que justifica a sua continuidade. As primeiras edições dos torneios na Calheta e no Porto Santo congregaram elogios e despertaram sã convivência entre centenas de pessoas, entre atletas e familiares. Em ano de estreia, os eventos demonstraram ter o futuro assegurado.

Ainda no futebol, Igor Julião admite que o Marítimo precisa de “vencer todos os jogos”, e na Liga dos Campeões, Real Madrid e Manchester City estão em vantagem nos oitavos.

Já no ténis de mesa, Sara Nunes e Duarte Mendonça sagraram-se campeões regionais.

