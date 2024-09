A primeira vitória do Nacional nesta época, na I Liga, é o destaque principal da segunda capa do JM dedicada ao noticiário desportivo.

O Nacional impôs o seu futeboldiante do Farense e conquistou à quarta jornada a primeira vitória(2-0) na I Liga, com uma atuação repleta de pragmatismo e eficácia, destaca o Jornal.

A pesada derrota do Marítimo frente ao Portimonense, por 5-1, também em chamada à capa. ‘Goleada faz soar alarmes’ é o título.

Outros destaques em desporto, no andebol, ‘Madeira SAD com triunfo expressivo’, na Liga BPI ‘Racing Power jogou sob protesto na Região’ e nos jogos Paralímpicos ‘Dia com três medalhas portuguesas’.