MP acusa 11 adeptos do Braga por arremesso de objetos contra rivais de Guimarães

O Ministério Público acusou 11 adeptos do Sporting de Braga de arremesso de pedras, garrafas e artefactos pirotécnicos na direção de um “grupo rival” de adeptos do Vitória Sport Clube a 06 de janeiro, foi hoje anunciado.

Em nota hoje publicada na sua página, a Procuradoria-Geral Regional do Porto refere que os objetos arremessados atingiram um motociclo policial e dois agentes principais da PSP.

Acrescenta que, como medidas de coação, um juiz de instrução criminal de Guimarães, por despacho de 02 de abril, proibiu os arguidos de entrar em recintos desportivos e obrigou-os a apresentação no órgão de polícia criminal da sua área de residência, no dia e hora em que decorra um jogo, nacional ou internacional, que envolva a equipa de futebol profissional do Sporting Clube de Braga.

Os factos remontam a 06 de janeiro de 2024 e ocorreram nas imediações do Estado Municipal de Braga, por ocasião da realização de um jogo de futebol que opôs o Sporting de Braga ao Vitória Sport Clube, de Guimarães, a contar para a Liga Portugal Betclic 2023-2024.

“Os arguidos integravam um grupo de cerca de 30 indivíduos que, envergando roupa e adereços que os identificavam com o Sporting Clube de Braga, se encaminharam em passo de corrida na direção de um outro grupo de cerca de 60 adeptos do Vitória Sport Clube que policialmente enquadrado em caixa de segurança se encaminhava para o estádio”, refere a nota.

Acrescenta que os arguidos, “chegados junto do grupo rival, arremessaram na direção deste e do dispositivo policial que o acompanhava pedras, garrafas e artefactos pirotécnicos, atingindo um motociclo policial e dois agentes principais da PSP”.

Os arguidos estão acusados pelo Ministério Público da prática de um crime de arremesso de objetos ou de produtos líquidos.